إسرائيل تحتفي بـ"الأمل" الإماراتي

وتمنت الصفحة في منشورها على "تويتر" النجاح للمسبار، وأن تساهم هذه الخطوة في تعميق التعاون بين مختلف دول المنطقة.
بالنجاح!— إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) June 9, 2020
ستطلق دولة الإمارات في يوليو مسبار الأمل إلى المريخ وستصبح أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر.
نتمنى كل النجاح العلمي لدولة الإمارات وأن تساهم هذه الخطوة في تعميق التعاون بين مختلف دول المنطقة#EmiratesMarsMission #HopeMarsMission pic.twitter.com/ODBoQdjtIw
وجاء في التغريدة: "بالنجاح! ستطلق دولة الإمارات في يوليو مسبار الأمل إلى المريخ وستصبح أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر. نتمنى كل النجاح العلمي لدولة الإمارات وأن تساهم هذه الخطوة في تعميق التعاون بين مختلف دول المنطقة".
وأعلنت الإمارات في 19 مايو/أيار الماضي، أن بدأ رسميا العد التنازلي لإطلاق "مسبار الأمل" في مهمته التاريخية من المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك رغم التحديات الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد 19".
وتم تحدد يوم 15 تموز/يوليو المقبل، موعدا لإطلاق المسبار، وهو اليوم الأول ضمن "نافذة الإطلاق" الخاصة بهذه المهمة الفضائية التاريخية.
وتمتد هذه النافذة، من 15 تموز/ يوليو وحتى الثالث من آب/ أغسطس 2020، علما بأن تحديد موعد "نافذة الإطلاق" يخضع لحسابات علمية دقيقة تتعلق بحركة مدارات كل من كوكبي الأرض والمريخ، وبما يضمن وصول المسبار إلى مداره المخطط له حول المريخ في أقصر وقت ممكن وبأقل طاقة ممكنة، وتمتد فترة "نافذة الإطلاق" لعدة أيام تحسباً للظروف المناخية وحركة المدارات وغيرها.
العد التنازلي لإطلاق "مسبار الأمل" يبدأ رسميا، حيث تم تحديد الأربعاء 15 يوليو 2020 الساعة 5:51:27 صباحا بتوقيت اليابان (00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات) موعداً لانطلاق المسبار في مهمته التاريخية من المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان.https://t.co/u6tlQ8Tsx8 pic.twitter.com/TCA8WYN2ve— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 19, 2020
وتم إنجاز عمليات نقل المسبار من دبي إلى اليابان في رحلة امتدت لأكثر من 83 ساعة، برًا وجوًا وبحرا، وتم فيها التغلب على كل التحديات الراهنة الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد 19" عالميا.
ووفقاً للمخطط، ينطلق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ عند الساعة 5:51:27 صباحًا بتوقيت اليابان (00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات) يوم الأربعاء الموافق 15 تموز/يوليو 2020، من مركز تانيغاشيما الفضائي باستخدام منصة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.
ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في شهر شباط/فبراير 2021، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على إعلان الاتحاد عام 1971.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)