إسرائيل تحتفي بـ"الأمل" الإماراتي

احتفت صفحة "إسرائيل في الخليج" على تويتر، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بإطلاق الإمارات مسبار "الأمل" الذي من المفترض أن تطلقه الإمارات في يوليو/تموز المقبل إلى المريخ.

وتمنت الصفحة في منشورها على "تويتر" النجاح للمسبار، وأن تساهم هذه الخطوة في تعميق التعاون بين مختلف دول المنطقة.

بالنجاح!



ستطلق دولة الإمارات في يوليو مسبار الأمل إلى المريخ وستصبح أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر.



نتمنى كل النجاح العلمي لدولة الإمارات وأن تساهم هذه الخطوة في تعميق التعاون بين مختلف دول المنطقة#EmiratesMarsMission #HopeMarsMission pic.twitter.com/ODBoQdjtIw — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) June 9, 2020

​وجاء في التغريدة: "بالنجاح! ستطلق دولة الإمارات في يوليو مسبار الأمل إلى المريخ وستصبح أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر. نتمنى كل النجاح العلمي لدولة الإمارات وأن تساهم هذه الخطوة في تعميق التعاون بين مختلف دول المنطقة".

وأعلنت الإمارات في 19 مايو/أيار الماضي، أن بدأ رسميا العد التنازلي لإطلاق "مسبار الأمل" في مهمته التاريخية من المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك رغم التحديات الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد 19".

وتم تحدد يوم 15 تموز/يوليو المقبل، موعدا لإطلاق المسبار، وهو اليوم الأول ضمن "نافذة الإطلاق" الخاصة بهذه المهمة الفضائية التاريخية.

وتمتد هذه النافذة، من 15 تموز/ يوليو وحتى الثالث من آب/ أغسطس 2020، علما بأن تحديد موعد "نافذة الإطلاق" يخضع لحسابات علمية دقيقة تتعلق بحركة مدارات كل من كوكبي الأرض والمريخ، وبما يضمن وصول المسبار إلى مداره المخطط له حول المريخ في أقصر وقت ممكن وبأقل طاقة ممكنة، وتمتد فترة "نافذة الإطلاق" لعدة أيام تحسباً للظروف المناخية وحركة المدارات وغيرها.

العد التنازلي لإطلاق "مسبار الأمل" يبدأ رسميا، حيث تم تحديد الأربعاء 15 يوليو 2020 الساعة 5:51:27 صباحا بتوقيت اليابان (00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات) موعداً لانطلاق المسبار في مهمته التاريخية من المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان.https://t.co/u6tlQ8Tsx8 pic.twitter.com/TCA8WYN2ve — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 19, 2020

​وتم إنجاز عمليات نقل المسبار من دبي إلى اليابان في رحلة امتدت لأكثر من 83 ساعة، برًا وجوًا وبحرا، وتم فيها التغلب على كل التحديات الراهنة الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد 19" عالميا.

ووفقاً للمخطط، ينطلق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ عند الساعة 5:51:27 صباحًا بتوقيت اليابان (00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات) يوم الأربعاء الموافق 15 تموز/يوليو 2020، من مركز تانيغاشيما الفضائي باستخدام منصة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في شهر شباط/فبراير 2021، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على إعلان الاتحاد عام 1971.