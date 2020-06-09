غضب أطباء مصر يتسبب بإقالة مديرة إقليمية لمورد أدوية كورونا

تسبب منشور على "تويتر" بحدوث غضب واسع بين الأطباء المصريين في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، والصعوبات التي تواجهها الكوادر الطبية المصرية وجميع المؤسسات الطبية حول العالم.

وأقالت شركة "سانوفي" مديرتها الإقليمية العاملة في مصر بعد منشور لها على "تويتر" قارنت فيه بين المؤسسة العسكرية والأطباء، ما تسبب بموجة غضب كبيرة لدى الكوادر الطبية في مصر.

"لما نساعد السيدات فكدة بننقذ بلد كاملة".. شكرًا د.نبال دهبة من داعمات بهية والمدير العام لشركة سانوفي باستور لدولتي مصر والسودان؛ على دعمك #مبادرة_٢١_يوم لتقليل قوائم الإنتظار

بيكم مبادرتنا نجحت وهنقدر نطمن ستات كتير⁦♥️⁩ pic.twitter.com/zqQGOq5b6A — Baheyahospital (@BaheyaHospital) March 23, 2020

وبحسب "سكاي نيوز"، نشرت الصيدلانية نبال دهبة، تغريدة علقت فيها على غضب الأطباء بعد وفاة طبيب في أحد المستشفيات المصرية، قالت فيها "هل سمعتم أن أحدا من الجيش تذمر من الاستشهاد أو استقال، وقال لن أكمل لأن هنا من يموت منا؟".

وأضافت دهبة: "كل مهنة ولها رسالتها، لو أنت لست بقدرها فلا تصلح لهذه المهنة، وأعتقد إن من أسمى المهن هي مجال الصحة، وحقيقي الآن هم سلاح الشعب ضد كورونا، فماذا يعني معترضين؟".

وتلقى الأطباء منشور الصيدلانية المصرية بغضب واسع، واعتبر بعضهم أن الطبيب لم يتلق العناية الطبية المناسبة، ووجهوا انتقادات للمديرة الإقليمية، مشيرين إلى أنها ليست طبيبة وتريد تحقيق الشهرة من خلال المنشورات.

واعتذرت الصيدلانية عن منشورها بعد الكثير من الانتقادات التي تلقتها في تغريدة لاحقة، قالت فيها: "أود أن أعتذر بشدة لأي شخص شعر بالإهانة مما كتبته، أنا شخصيا والدي وأهلي كلهم أطباء، فأنا منذ الصغر أقدر المجهود الضخم المبذول من جميع الدكاترة في بلدنا الحبيب طوال العمر وخاصة خلال الأزمة غير المسبوقة، فأنتم حماة الوطن".

لكن شركة "سانوفي" الموردة لعقار "هيدروكسي كلوروكين"، والمدرج في بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد في مصر، أرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لجميع موظفيها تبلغهم فيها إنهاء عمل الصيدلانية دهبة على خلفية التغريدة، بحسب "القاهرة 24".