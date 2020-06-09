السودان... الحكومة والحركات المسلحة يبحثان الترتيبات الأمنية لمسار دارفور

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن المحادثات بين الطرفين تتواصل بين وفد الحكومة برئاسة الفريق ركن مهندس خالد عابدين ووفد حركات الكفاح المسلح، حول ملف الترتيبات الامنية بشأن مسار دارفور بإشراف الوساطة من دولة جنوب السودان .

ويبحث الطرفان عددا من البنود حول الأمن، حيث تتواصل الجلسات من أجل الوصول إلى اتفاق فى الوقت المحدد من قبل الوساطة.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الجمعة 7 فبراير، عن استئناف المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للمجلس أن المفاوضات توقفت لفترة "أجرى خلالها الوفد الحكومي مشاورات حول القضايا التي شهدت تباينا في الرؤى مع حركات الكفاح المسلح خلال الجولة السابقة".

ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، على تجديد إعلان جوبا لحسن النوايا لمدة شهرين، لينتهي في 14 فبراير/شباط 2020.