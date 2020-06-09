مصر: توقعات بإعلان 2000 إصابة يومية وتحذير من "السيناريو الأسوأ"... فيديو

توقّع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، تسجيل 2000 إصابة يومية خلال شهر يونيو /حزيران الجاري، محذرا من "سيناريو أسوأ" قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "مازالت في مرحلة المنحنى المتصاعد"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "أرقام المنحنى" تعتبر في نطاق تغطية إمكانيات المنظومة الصحية في البلاد.

وذكر رئيس لجنة مكافحة كورونا أن "مسحات كشف حالات الاشتباه في الإصابة بالفيروس لم تلغ في برتوكول وزارة الصحة الجديد"، موضحا أن "إلغاء المسحة يجري فقط إذا تحسنت حالة المريض".

وذكر الدكتور حسام حسني، أن "منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا داع لإجراء المصاب مسحة بعد مرور 10 أيام من إصابته وتماثله للشفاء"، مؤكدًا أنه "لا حاجة لانتظار معرفة نتائج المسحة، وأنه يمكنه المغادرة".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة وخروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة.