برنامج الأغذية العالمي: نحتاج إلى نحو 200 مليون دولار لدعم الأنشطة في سوريا

أعلنت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، جيسيكا لوسون، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الأممي يحتاج إلى 197 مليون دولار لدعم أنشطته في سوريا.

موسكو- سبوتنيك وقالت لوسون، لوكالة "سبوتنيك": "يعاني برنامج الأغذية العالمي حاليا من نقص قدره 197 مليون دولار في الأموال اللازمة لمواصلة البرامج الحالية حتى كانون الأول/ديسمبر 2020. ومن المهم أن يتلقى برنامج الأغذية العالمي والمجتمع الإنساني دعما حيويا من الحكومات المانحة للحيلولة دون تدهور حالة الأمن الغذائي الراهنة".

وأضافت المتحدثة بأن احتياجات البلاد تنمو بسرعة، لذا فإن المساعدات الإضافية من المانحين يجب أن تساعد الأسر الفقيرة على الحصول على التغذية الكافية.

وشددت لوسون "بعد أكثر من تسع سنوات من النزاع، تحتاج العائلات السورية إلى دعم مستمر لتحسين أمنها الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية وإعادة بناء حياتها".

وقال ممثلو برنامج الأغذية العالمي في سوريا، في وقت سابق، إن سكان بعض مناطق البلاد في حاجة ماسة إلى دعم إنساني بعد أن أدت إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تقييد شديد لحركتهم وقدرتهم على المحافظة على سُبل كسب رزقهم.

وكانت الحكومة الروسية قد خصصت ما يصل إلى 20 مليون دولار لصندوق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة للنفقات المتعلقة بتأمين المساعدة الغذائية لسوريا.