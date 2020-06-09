مسؤول إسرائيلي سابق: ضم الضفة الغربية سيكلف 20 مليار دولار سنويا

قال المدير العام السابق لوزارة المالية الإسرائيلية، ديفيد برودت، اليوم الثلاثاء، إن التكلفة المالية لضم مساحات كبيرة من الضفة الغربية قد تكلف إسرائيل حوالي 67 مليار شيكل سنويا.

وذكر الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم الثلاثاء، أن برودت قد أوضح أن ضم 2.5 مليون فلسطيني سيكلف الدولة الإسرائيلية 67 مليار شيكل سنويا، أي ما يعادل 19.4 مليار دولار.

ونقل الموقع عن المدير العام السابق لوزارة المالية أنه "إذا وضعنا مدينة أريحا، التي ستبقى حسب خطة ترامب تحت سيطرة السلطة الفلسطينية جانبا، فإن في وادي الأردن وحده يوجد حوالي 30 ألف نسمة إضافية، فإذا حصل هؤلاء الفلسطينيون على إقامة إسرائيلية مثل الذين يعيشون في القدس الشرقية، فإن الحفاظ على تكاليف معيشتهم يمكن أن يكلف ما يصل إلى مئات الملايين من الشواكل في السنة، وهذه مجموعة صغيرة نسبيا".

وأكد ديفيد برودت أن ضم الضفة الغربية سيقود إسرائيل إلى مكان خطير، منوها إلى أن "الاعتقاد بأن الضم سيقتصر على أجزاء معينة فقط من الضفة الغربية هو وهم".

ومن المفترض أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في 1 يوليو/تموز المقبل، استراتيجيتها لتطبيق خطة "صفقة القرن"، التي تشمل ضم غور الأردن، ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب أمام الكنيست، عقب موافقة البرلمان على حكومة الوحدة الجديدة بقيادته هو ومنافسه السابق بيني غانتس، المضي قدما في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.