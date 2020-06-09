مصر تعلن تشغيل جسر جوي يضم 18 رحلة استثنائية إلى قطر

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تشغيل جسر جوي يضم 18 رحلة استثنائية بواسطة شركتي "مصر للطيران" و"إير كايرو"، لإعادة المصريين العالقين في دولة قطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الطيران المصرية باسم عبدالكريم، إن "الجسر الجوي الذي يبدأ رحلاته من مسقط عاصمة سلطنة عمان إلى القاهرة، سوف ينقل حوالي 3 آلاف مصري من العالقين بدولة قطر بعد نقلهم عن طريق إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط"، ابتداء من 13 يونيو الجاري".

وكان رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة "مصر للطيران"، قال إن الطائرات في انتظار قرار رسمي لإجلاء المصريين العالقين في دولة قطر. وأضاف زكريا في تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع"، أن الشركة فى "انتظار القرار الرسمي لإجلاء المصريين العالقين بدولة قطر من خلال أي وجهة تحددها مصر سواء سلطنة عمان أو المملكة الأردنية أو دولة الكويت".

وكانت سلطة الطيران المدني في مصر، أعلنت توقف حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس/ آذار الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من إعادة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.