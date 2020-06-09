بعد أنباء وصول طائرته إلى فنزويلا... أين يوجد قائد الجيش الليبي حفتر؟

نفت وكالة إعلامية ليبية، نقلا عن "مصادر مطلعة"، خبر لجوء القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى فنزويلا.

وقالت المصادر لـ"وكالة أخبار ليبيا 24"، إن " القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر موجود حاليًا في مقر القيادة العامة في الرجمة وليس كما ادعت السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكدت المصادر، أن "خبر وصول حفتر إلى فنزويلا للجوء الذي نشر في الموقع الرسمي للسفارة الفنزويلية في أمريكا، هو خبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا".

وقال الوكالة الليبية إن "السفارة الفنزويلية في أمريكا هي سفارة تابعة لحكومة المعارض خوان غوايدو، وليست تابعة للحكومة الموجودة في فنزويلا التابعة للرئيس نيكولاس مادورو، بالتالي فإن معلوماتها من داخل فنزويلا هي معلومات غير دقيقة ومنفصلة عن أرض الواقع".

ولفتت المصادر إلى أن "إعلام تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين (المصنفة إرهابية في روسيا) عبر قنواتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اعتمدوا على تصريح السفارة الفنزويلية في أمريكا وبدؤوا في نشر هذه المعلومات".

وأضافت المصادر، أن "طائرة حفتر الخاصة سافرت فعلا إلى فنزويلا وهي ليست المرة الأولى بل أرسلت الطائرة لغرض إنجاز مهمة أخرى".

وسافر حفتر إلى القاهرة يوم السبت الماضي، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وأعلن السيسي التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية، ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام الأطراف كافة بوقف إطلاق النار ابتداء من الـ 8 من حزيران/يونيو 2020.