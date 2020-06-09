إنهاء خدمة 98 مستشارا بوزارة العدل السودانية بسبب انتمائهم لنظام البشير

أنهت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، اليوم الثلاثاء، خدمة ٦٥١ من العاملين بعدد من المؤسسات بناء على توصية من الجهات المختصة.

و أرجعت اللجنة سبب إنهاء خدمة العاملين لوجود مخالفات تتصل بعملية تعيينهم وعملهم على تدمير مؤسسات الدولة، وأنهم لا يعملون لصالح الشعب.

كما أنهت اللجنة خدمة ٩٨ مستشارا قانونيا بوزارة العدل السودانية بدرجات مختلفة كانوا يمارسون مهام تمكين النظام البائد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وتم إنهاء خدمة ٧ من العاملين بالأمانة العامة لمجلس السيادة، و٢٦ من العاملين بالصندوق القومي للتأمين الصحي بدرجات متفاوتة من الأولى وحتى الثامنة،

بالإضافة إلى إنهاء خدمة ٥٦ من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وإنهاء خدمة عدد ١٤٨ من العاملين بالوحدات التابعة لمجلس الوزراء.

لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة 651 من العاملين بعدد من المؤسسات بسبب التمكين، شملت 98 مستشار قانوني بوزارة العدل، 7 من العاملين بالأمانة العامة لمجلس السيادة، 230 من العاملين بديوان الزكاة، 56 من العاملين بالامانة العامة لمجلس الوزراءhttps://t.co/GVKqjHiHMF#سونا #السودان pic.twitter.com/n1sT8BPMds — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 9, 2020

ووجهت اللجنة بموجب هذه القرارات التي حملت توقيع الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان الجهات ذات الصلة بوضعها موضع التنفيذ.

وأعلن عضو اللجنة طه عثمان، أن الوظائف التي تم إنهاء خدمة العاملين بها سيتم فتحها للشعب السوداني لتحقيق شعار الثورة (حرية - سلام - عدالة)، لتتحول هذه المؤسسات لخدمة الجميع وتحقيق التمييز الإيجابي وإنهاء خلل التمكين السابق.

واستعرض طه نماذج من المخالفات والتجاوزات لشروط قانون الخدمة، والتي ارتكبت في مؤسسات الدولة من أجل التمكين السياسي.