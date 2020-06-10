"أنصار الله": إصابة 4 من أسرة واحدة بغارة جوية للتحالف غرب صنعاء

اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، التحالف العربي، بشن غارة جوية، أوقعت جرحى في ضواحي العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن "طيران التحالف ألقى قنبلة عنقودية على منطقة الصباحة (غرب صنعاء)".

ووفقا لـ"أنصار الله"، "أسفرت القنبلة العنقودية عن إصابة رجل وامرأته واثنين من أطفالهما وتهدم منزلهم".

#المسيرة_عاجل | #صنعاء: إصابة رجل وامرأته واثنين من أطفالهما وتهدم منزلهم نتيجة قصف طيران العدوان بالقنبلة العنقودية على منطقة الصباحة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) June 10, 2020

على جانب آخر، أعلنت القوات المشتركة، إخماد مصادر نيران لجماعة "أنصار الله" طالت الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة على فيسبوك، عن مصدر عسكري ميداني في القوات المشتركة قوله إن "المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية جنوب مركز مديرية التحيتا بسلاح الدوشكا بشكل عشوائي".

وأضاف المصدر أن "القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية ووجهت لها ضربات مركزة، وحققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات انتهت بإخمادها وسقوط خسائر في الأرواح والعتاد".