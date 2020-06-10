السلطات السودانية تكشف المبلغ الضخم الذي كان يتقاضاه البشير شهريا

وكشف نائب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وعضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الثلاثاء بالقصر الجمهوري، أن "اللجنة عثرت على حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم 2716 في بنك أم درمان الوطني كانت تحول خلاله نثرية شهرية بقيمة 20 مليون دولار تناقصت إلى 8 مليون دولار حتى وصلت أخيرا إلى 3 مليون دولار وذلك حتى بعد سقوط النظام، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد".
في السياق، قال عضو اللجنة صلاح مناع، إن "الرئيس المخلوع، أقر خلال التحقيقات أن جزءا من الأموال كانت تستخدم في شراء العملة من السوق السوداء".
بدوره، ذكر عضو اللجنة وجدي صالح، أن "الحساب الذي تم رصده باسم المخلوع حساب شخصي باسم عمر البشير"، ومضى قائلا: "هذه ميزانية خاصة بالبشير في حسابه الخاص ولم يتخل عنها حتى لحظة سقوطه".
وكانت محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين، ودوره في انقلاب عام 1989، الذي أتى به إلى السلطة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
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