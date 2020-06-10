ابن سلمان يعلق على إرسال قوات بريطانية ومنظومات دفاعية إلى السعودية

وجه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الشكر إلى بريطانيا لقيامها بإرسال قوات ومنظومات دفاعية عسكرية إلى المملكة.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه أجرى اتصالات هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي إنه "نقل شكر الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الحكومة البريطانية، على إرسالها لقوات ومنظومات دفاعية إلى المملكة، من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين".

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 9, 2020

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مطلع مايو/ أيار الماضي، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الولايات المتحدة ستقلص حجم قواتها في السعودية وستسحب 4 بطاريات صواريخ من طراز باتريوت".

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن ما سيجري مجرد أعمال روتينية في إدارة قواتها، مؤكدين استمرار التعاون مع السعودية والعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية.