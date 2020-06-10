ملك الأردن يغرد في ذكرى "الثورة العربية الكبرى"

هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأردنيين، اليوم الأربعاء، بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وقال الملك الأردني عبر تويتر: "في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء".

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 10, 2020

ويحتفل الأردنيون في كل عام في العاشر من يونيو/ حزيران بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وعيد جلوس الملك عبد الله الثاني على العرش.