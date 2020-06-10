ملك الأردن يتخذ قرارا بشأن منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في نهاية خدمتهم.

وكتب الملك على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "اعتزازاً بجهود نشامى ونشميات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتقديراً لعطائهم وتضحياتهم في الدفاع عن حمى الوطن، أمرتُ بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في نهاية خدمتهم. وكل عام وأنتم بخير".

اعتزازاً بجهود نشامى ونشميات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتقديراً لعطائهم وتضحياتهم في الدفاع عن حمى الوطن، أمرتُ بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في نهاية خدمتهم. وكل عام وأنتم بخير — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 10, 2020

​ويأتي الأمر الملكي الأردني في ظل احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش. وهنأ الملك، صباح الأربعاء، الأردنيين بذكرى المناسبتين.

في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 10, 2020

​وغرد الملك على "تويتر": "في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء".