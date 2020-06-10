رئيس وزراء العراق: نواجه تحديات كثيرة ويجب عدم تكرار ما حدث عام 2014

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن بلاده تواجه تحديات كثيرة، غير أنهم قادرون على تجاوزها.

وأشار الكاظمي في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن "الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً بحصول الكوارث" في الماضي، بحسب موقع "رووداو" العراقي .

وزار الكاظمي مدينة الموصل في ذكرى احتلالها من قبل عصابات "داعش" الإرهابية.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يزور جامع النوري في الموصل، ويؤكد : لن نسمح بتكرار ما حصل، ونقوم بعمليات عسكرية لدعم الأمن والاستقرار وملاحقة خلايا الإرهاب . — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 10, 2020

​وعقد رئيس الوزراء فور وصوله إلى الموصل اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر عمليات نينوى، وأكد عدم تكرار ما حدث عام 2014، مشددا على وجوب حماية المواطنين.

وأكد الكاظمي أن "تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة".

وتابع: "نواجه تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.