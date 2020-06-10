نقابة أطباء العراق: إصابة 324 طبيبا بكورونا منذ تفشي المرض

أعلنت نقابة أطباء العراق حصيلة المصابين والمتوفين من الأطباء بفيروس كورونا المستجد، منذ انتشار الوباء.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، نقله موقع "السومرية نيوز"، إن طبيبين توفيا جراء المرض بينما بلغ إجمالي المصابين 324 طبيبا في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان.

وأوضحت النقابة أن غالبية الإصابات كانت في العاصمة العراقية بغداد، كما توقعت ارتفاع عدد الإصابات في الأيام المقبلة.

وأشارت النقابة إلى أن عدد المصابين الذكور مثل نسبة 61.2% من إجمالي المصابين بعدد 200 طبيب، بينما بلغت نسبة الإناث 38.8% بعدد 124.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.