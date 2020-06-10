من هي نجود الخبيري التي شغلت السعوديين بوفاتها؟

تسببت وفاة الممرضة السعودية نجود الخبيري، في ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتداول مستخدمو "تويتر"، اليوم الأربعاء، نبأ وفاة الخبيري، التي تعمل في أحد مستشفيات المدينة المنورة، مشيرين إلى وفاتها بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ومعبرين عن شعورهم بالحزن الشديد على وفاتها.

إنا لله و إنا اليه راجعون

نسأل الله العلي القدير ان يجعل #الممرضة نجود الخبيري من اهل الجنه وان يسكنها فسيح جناته وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وان يلهم وذويها الصبر والسلوان لله تتقدم الادارة العامة لشؤون التمريض بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى عائلتها ولمنسوبي #الصحة https://t.co/EGdl3jTar7 — الإدارة العامة لشؤون التمريض (@SA_NURSING) June 10, 2020

ووفقا للمعلومات المتاحة عنها، فإن نجود الخبيري، هي من الممرضات التي ظلت في المستشفى طوال الأوقات الماضية لأداء عملها في رعاية من أجل رعاية المرضى، وتسبب نبأ وفاتها في حالة حزن كبير بين السعوديين، الذين أكدوا أنها تركت السيرة العطرة، وأنها كانت من افضل الممرضات في المملكة العربية السعودية.

وفاة #الممرضة_نجود_الخيبري من منسوبي مستشفى أحد بالمدينة المنورة وذلك بعد إصابتها بـ فيروس #كورونا .

بإسم جميع #منسوبي_وزارة_الصحة نتقدم بخالص العزاء إلى عائلتها ونرجو من الله القدير ان يتغمدها برحمته وانا لله وانا اليه راجعون.#وزارة_الصحة pic.twitter.com/ezJAeOOSgy — مـ نـ سـ و بـ ي و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ـة (@e_mohcom) June 10, 2020

ووفقا لبعض التقارير الإخبارية، فإن الخبيري كانت من أكثر العاملين في الأطقم الطبية نشاطا وكانت تحب دعم المرضى معنويا وطبيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 411 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.