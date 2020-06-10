محلل: إيران تضغط لانسحاب القوات الأمريكية لكن لن يحدث

قال الباحث في الشؤون العراقية عبد الحليم الرهيمي، إن هناك عدة ملفات مطروحة بين العراق و الولايات المتحدة سيتم مناقشتها في حوار الإطار الاستراتيجي، منها التباحث في العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، وإقامة شراكة حقيقية بينهما، واعطاء أولوية لمناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور، وعودة تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

وأضاف الرهيمي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك" ، أن "الحوار يتطرق أيضًا إلى كيفية وشكل المساعدات التي يمكن أن تقدمها واشنطن وحلفاؤها إلى بغداد، بالإضافة إلى ملف قرار البرلمان حول انسحاب القوات الأمريكية، وتحاول إيران بطريقة أن تضغط لتنفيذ هذا القرار، لكنها لن تستطيع، لأن هناك قوى سياسية وعسكرية لا يستهان بها تؤكد على حاجة العراق إلى بقاء هذه القوات.

وتبدأ اليوم الجلسة الأولى من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات بين البلدين، وسط أجواء من التوتر خيمت على العلاقات بين بغداد وواشنطن طوال الفترة الماضية.

وشهد الوجود الأمريكي بالعراق مخاطر كبيرة خلال هذا العام وخاصة بعد عملية اغتيال القائد الايراني قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مما أدى إلى اندلاع مظاهرات حاشدة تطالب برحيل القوات الأمريكية من العراق .