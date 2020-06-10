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    خليفة حفتر

    مباحثات بين حفتر والسفير الألماني بشأن المبادرة المصرية حول ليبيا

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
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    بحث المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، مع السفير الألماني في ليبيا، المبادرة المصرية الأخيرة لحل الأزمة الليبية.

    وجاء في بيان للقيادة العامة للجيش أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة - الرجمة، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، أوليفر اوفتشا".

    وأوضح أنه "تم خلال هذا اللقاء الحديث حول إعلان القاهرة الذي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق، كما أثنى السيد أوليفر على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام".

    وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في السادس من الشهر الجاري، عقب لقاء في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن "التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية". 

    ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ابتداء من يوم 8 حزيران/يونيو 2020.

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    وتتضمن أيضا إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.

    وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
    © REUTERS / REMO CASILLI
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    كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

    كما يقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.

    وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ 18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.

    وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما تشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

    الكلمات الدلالية:
    مصر, مصر, خليفة حفتر, حفتر, ألمانيا, ليبيا
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