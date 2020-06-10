الخارجية الألمانية ترى ضرورة مشاركة روسيا في التسوية الليبية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، اليوم الأربعاء، أن روسيا هي إحدى دول عملية برلين حول ليبيا، وأن مشاركتها في التسوية السياسية في هذا البلد ضرورية .

برلين - سبوتنيك. وقال برغر في إحاطة إعلامية: "روسيا هي أحدى الدول المشاركة في عملية برلين وهي تنتمي إلى مجموعة من الدول التي قررنا خلال عملية برلين أن تكون حاضرة إلى طاولة المفاوضات لأن لها نفوذ في ليبيا... لذلك، من المهم بالنسبة لنا مشاركة روسيا في جميع الجهود الرامية إلى التأثير على أطراف النزاع، حتى لا يكون هناك تعارض في الحل السياسي".

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي، يوم أمس الثلاثاء، عن قلقهما من تصاعد الأعمال القتالية في ليبيا.

ودعا الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، يوم أمس الثلاثاء، الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية، مشيرين إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يضمن اتفاقاً سياسياً شاملاً وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

وشهدت المعارك في ليبيا تطوراً كبيراً، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غربي ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد.