ضجة في دولة عربية بسبب فيديو لشاب يحرض على اغتصاب الفتيات

أثار فيديو لشاب يحرض على اغتصاب الفتيات، غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى الدول العربية.

ووفقا لموقع قناة "الرؤيا" الأردنية، انتشر مؤخرا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يبرر اغتصاب الفتيات بسبب لباسهن الذي وصفه بـ"الفاضح" وسماح ذويهن لهن بالخروج بذلك إلى العلن.

وتسبب الفيديو في ردود فعل غاضبة، مطالبة بسن قوانين رادعة ومضاعفة خصوصا لو حساب الشخص يتابعه أعداد كبيرة من الناس.

وطالب آخرون بحظر برنامج "تيك توك"، لأنه يتسبب في تلوث بصري وسمعي وانفلات أخلاقي.

الموضوع ببساطة عشان تحله لازم يتم سن قوانين رادعة وواضحة، أي شخص يحرض على الإغتصاب لازم عقوبته تكون جدا رادعة، وإذا كان عنده عدة متابعين تكون عقوبة مضاعفة لأنه بشجع الناس على هيك عمل.



#اعتقال_المحرض_مروان — Amr Amr | عمرو عمرو (@4amramr) June 10, 2020

وتصدر وسم "#اعتقال_المحرض_مروان" موقع تويتر، حيث طالب ناشطون من خلاله بملاحقة الشاب وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يجب على الحكومه حظر برنامج Toktok لأنه صرنا نشوف تلوث بصري وسامعي وانفلات أخلاقي اشي بقرف وبقزز بكفي #اعتقال_المحرض_مروان — معتز🍁 (@Mutaz39741634) June 10, 2020

وفي السياق، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن "وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي باشرت التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله أحد الأشخاص محرضاً على الاعتداء الجنسي على الفتيات".

وأضاف أنه "من خلال التحقيقات حددت هوية ذلك الشخص ومكان تواجده وألقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدا لإحالته للقضاء".