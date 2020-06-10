الحكومة السودانية: مستعدون لمناقشة مثول بقية المطلوبين أمام الجنائية الدولية

رحبت حكومة السودان، مساء اليوم الأربعاء، بخطوة تسليم علي كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحكومة السودانية أكدت موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط واجب لتحقيق السلام.

الحكومة تعلن ترحيبها بخطوة تسليم علي كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وتؤكد موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من الجنائيةhttps://t.co/ErTZbztpe4#سونا #السودان pic.twitter.com/IYXYqsGUgd — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 10, 2020

ونشرت الحكومة السودانية بيانا، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله أن علي كوشيب متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم، مثلما هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أكدت، مساء أمس، توقيف السوداني، علي كوشيب، أحد قادة الجنجويد، المتهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور في السودان.

ويعتقد أن كوشيب نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد، التي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان، حيث كان يعد بمثابة "الوسيط" بين قيادات ميليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية.