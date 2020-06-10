رئيس الحكومة اللبنانية يدعو إلى اليقظة والوعي لمواجهة المخطط الاسرائيلي

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الاربعاء، إن "مشروع الفتنة قائم ومستمر في لبنان، وأؤكّد أن العدو الإسرائيلي يريد افتعال الفتنة في لبنان من أجل التغطية على خطته لضمّ الضفة الغربية".

ودعى دياب إلى توخي أعلى درجات اليقظة والوعي لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي وإحباطه.

وأضاف: "مر لبنان بقطوع خطير آخر الأسبوع الماضي، وتجاوزنا مشاريع فتنة طائفية ومذهبية، وأنا كنت حذّرت من مخطط لإراقة الدماء واستثمارها في السياسة​، وما حصل في الشارع كان ينبئ بخطة خبيثة لإشعال فتنة في البلد".

وأشار دياب، في مستهل جسلة مجلس الوزراء، إلى أن "هناك غرف سوداء تختلق أكاذيب وتروجها للتحريض على الحكومة لتحميلها أوزار السنوات الماضية التي تسببت بوصول البلد إلى الوضع الذي نعيشه اليوم".

وشدد على أن: "الحكومة تبذل جهودها، ليس بالاجتماعات فقط، وإنما بإجراءات متدرّجة، بعضها عاجل وبعضها متوسط المدى وبعضها طويل المدى".

ولفت دياب إلى أن: "هناك معضلة أساسية وهي التلاعب بسعر العملة الوطنية، وهذا الأمر نتابعه على مدار ​الساعة​، ونحن أعطينا تعليمات واضحة وحاسمة إلى ​الأجهزة الأمنية​ للتشدد في ضبط فلتان التسعير لدى الصيارفة الشرعيين وغير الشرعيين".