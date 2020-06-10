ترامب والسيسي يناقشان ملف سد النهضة وتطورات الأزمة الليبية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة".

وأعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

كما تم تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.