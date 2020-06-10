تسجيل
18:54 GMT10 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزيرة الثقافة الجزائرية

    وزيرة الثقافة الجزائرية لسبوتنيك: قطاع الثقافة تعرض لهجمات "عشوائيّة" لكنه حقق مكاسب

    © Sputnik . Algerian Ministry of Culture
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104568/16/1045681634_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_dd986762129ded1031a1caef11d03d66.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006101045681727-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8/

    أكدت وزيرة الثقافة الجزائرية مليطة بن دودة أن القطاع الثقافي تعرض لهجمات وصفتها بـ "العشوائية" على مدى السنوات الأخيرة، كما تحثت عن وضعية السينما في الجزائر والعلاقات الثقافية بين الجزائر وروسيا.

    وقالت الوزيرة بن دودة في مقابلة مع وكالة"سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن "قطاع الثقافة في الجزائر تعرض لكثير من الهجمات العشوائيّة خلال السنوات الماضية، وفي الوقت ذاته لم يكيّف نفسه ليرد على الانتقادات الموجّهة إليه ولا لدفع الهجمات"، لكنها أشارت إلى مكاسب حققها القطاع على مستوى البنى التحتيّة".

    وأضافت بن دودة "نحن نحصي عددا مهما من المؤسسات الثقافية ونقف على رأس الكثير من الدول العربية والإفريقية، لكن الذي حدث هو رعاية المنتج الثقافي من دون البحث عن نتائج، فيما أغفل المنتج والفاعل الثقافي. نحن نراجع الكثير من الوضعيات ولا نقدم وعودا بل نواجه بالعمل، ولعلّ النشاط الذي شهدته فترة الحجر الصحي يدل على مقاربتنا في العمل الثقافي"..

    وحول وضعية دور السينما في الجزائر ووضعيتها الصعبة، قالت الوزيرة "حماية قاعات السينما في جوهر عملنا، وكل المكتسبات الثقافية خط أحمر لن نتخلى عنها".

    وبخصوص استغلال بعض قاعات السينما في أنشطة غير سينمائية، أوضحت وزيرة الثقافة الجزائرية أن "القاعات تعود ملكيتها للبلديات تحت وصاية وزارة الداخلية، ونحن نراهن على تفهم الجماعات المحلية للمساعدة في إعادة الاعتبار لقاعات السينما وإخراجها من دائرة الإهمال والنسيان. رؤيتنا أن نشرك مؤسسات مصغرة في تسيير القاعات ومنح الشباب الفرصة لاكتساب الخبرة وإثبات قدراتهم".

    المطرب والموسيقي الجزائري حميد شريت، خلال المشاركة في الدورة العاشرة من مهرجان موازين الدولي للموسيقي.
    © AFP 2020 / FADEL SENNA
    وفاة الفنان الجزائري "إيدير" عن عمر يناهز 70 عاما
    وعن الأفلام المنتجة بتمويل من الخزينة العمومية، والتي لم تحظ لا بالاحتفاء النقدي ولا بالنجاح الجماهيري، أكدت وزيرة الثقافة "أن الرهان على التكوين أكثر من ضروري، والتكوين الاحترافي هو أحد أسباب العمل الاحترافي "لكن بخصوص السينما أعتقد، تواصل الوزيرة، "أن الفيلم يحتاج إلى مسار غير متوفر حاليا، ليس هناك سوق ولا قاعات عرض عملية، في الجزائر يمكننا الحديث عن سينمائيين أكثر من الحديث عن سينما، يوجد انتباه عال، ومواهب مختلفة وغير سياقية، هناك أكثر من جيل وأكثر من مقاربة في عالم السينما لكن التوليفة مفقودة، أظن أن دعم أفلام لتنتهي في الأدراج فكرة خاطئة، هذا ما دفعنا لمنح بعض الأفلام للتلفزيون الوطني لعرضها، أمرنا باستحداث تكوين يمس السينما وستكون السنة الجامعية القادمة مزودة بما يخدم بناء أفق للسينما".

    وعبرت وزيرة الثقافة الجزائرية عن قناعتها بضرورة تعريف المتعاملين الاقتصاديين بأهمية الثقافة والاستثمار فيها، قائلة "يجب أن يدركوا أن دعم الثقافة فعل متحضر، وأن المثقف مثل الرياضي يمنح الجمهور والوطن الفخر ويرفع راية الوطن، ولكي نصل إلى ذلك يجب أن يعرف القائم على الفعل الثقافي بأنه مطالب بالتقرب من المتعامل الاقتصادي وشرح أهدافه الثقافية ليحصل على السبونسور أو الدعم، ومن جهة أخرى هناك غياب لدى المتعاملين الاقتصاديين في الساحة الثقافية مقارنة بالساحة الرياضية، بسبب جهل الكثير منهم بأن النشاطين متكافئين في منظور الضرائب".

    التعاون الثقافي بين الجزائر وروسيا

    وحول التعاون الثقافي بين الجزائر وروسيا، قالت الوزيرة بن دودة "علاقاتنا بروسيا تمتد لعقود، ولا يختلف اثنان على أهميتها، وعلاقاتنا الثقافية تمتد أكثر بالترجمات والاحتفاء الدائم بثقافتينا في البلدين، وهناك ارتباط كبير للجزائريين بالأدب الروسي، وقد سمحت سنوات التبادل بإطلاع نخبة من المثقفين الجزائريين على الأدب الروسي والثقافة الروسية، وبخصوص التعاون يوجد توجه لإعادة فتح المركز الثقافي الجزائري بموسكو، وأبوابنا مفتوحة للتعاون الذي يخدم مصلحة وثقافة البلدين الصديقين".

    عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019
    © AP Photo / Fateh Guidoum
    شراكة إستراتيجية... الرئيس الجزائري يزور روسيا بعد انتهاء جائحة "كوفيد 19"
    وحول إمكانية فتح المجال لمنصة نتفليكس من أجل تصوير أعمال في الجزائر، قالت وزيرة الثقافة الجزائرية "لم نتلق أي عرض بخصوص شركة نتفليكس، وفي حال تقدمت الشركة أو غيرها بعرض يمكنه أن يخدم توجهنا لإثراء الثقافة، والاحتفاء بالمثقفين وخدمة الاقتصاد الوطني، فإننا لن نتردد طبعا في دراسة ومباركة التعاون المثمر الذي يحفظ مصالح البلاد".

    وحول ما أثير على الساحة الثقافية بعد فوز الأديب الجزائري عبد الوهاب عيساوي بجائزة البوكر للرواية العربية، من عدم تسليط الأضواء على المبدعين في المدن واقتصارها على العاصمة، قالت وزيرة الثقافة الجزائرية، "في الثقافة ليس هناك هامش ومركز. الثقافة هي المركز، والهامش هو اللا ثقافية، وبخصوص تتويج كتاب ومثقفي الجزائر من مدن الداخل، هذا جهدهم واجتهادهم، لا يمكننا أن نتبنى الاجتهاد الفردي، لكننا مطالبون بدعمه والاحتفاء به، ليس في الوزارة تمييز أو مفاضلة، كل مناطق الوطن ومثقفيها على مسافة واحدة من مكتبي".

    وعن ضرورة تشجيع المبادرات الثقافية المحلية، أوضحت الوزيرة بن دودة أن "الثقافة في جوهرها محلي، هذا الخطاب يقدم في حال ثقافات مختلفة، نسعى للتمكين لثقافتنا أمام الثقافات المهيمنة، وأعتقد ان جائحة كورونا ستساعدنا في إعادة الاحتفاء بالثقافة، بوصفها حيلتنا لمجابهة محو الخصوصيات، لهذا فالمبادرون الثقافيون في كل قرية أو حي على قدم المساواة مع المبادرين في المدن والساحات الكبرى، أعتقد أنه على الجماعات المحلية أيضا أن تكون شريكًا حقيقيًا، أن نرى المنتخب المحلي يفعّل لجان الثقافة ويساهم في الاحتفاء بالتراث المحلي والصناعات التقليدية ومعالم الموروث الثقافي كلّها".

    انظر أيضا:

    الجزائر... وزير الاتصال يتولى حقيبة الثقافة بالنيابة بعد استقالة مرداسي
    الجزائر تحظر التجمعات الاقتصادية والثقافية والسياسية
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, هجمات, السينما, وزير الثقافة, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)
    بالكمامات والقفازات... بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو
    قاذفة أمريكية تفقد صاروخ فرط الصوتي بطريق الخطأ
    قاذفة أمريكية تفقد صاروخا فرط صوتي بطريق الخطأ
    8 أساطير عن الهواتف الذكية
    8 أساطير عن الهواتف الذكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك