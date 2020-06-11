الجيش الوطني الليبي: سلاح الجو يستهدف مواقع لقوات الوفاق شرقي مصراتة

أعلن آمر إدارة التوجيه المعنوي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، العميد خالد المحجوب، أن سلاح الجو الليبي استهدف عربات وتجمع أفراد لقوات حكومة الوفاق في منطقة السدادة شرقي مصراتة.

بنغازي- سبوتنيك. وقال المحجوب في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "سلاح الجو الليبي استهدف خلال ضربة جوية قوية وهي الثانية سيارة محملة بالذخائر وتجمع أفراد في منطقة السدادة جنوب مدينة مصراته لقوات الوفاق".

وأضاف أن "الإصابات كانت مباشرة في صفوف المرتزقة والمليشيات المسلحة".

هذا وشهدت المعارك في ليبيا تطوراً كبيراً، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غربي ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.