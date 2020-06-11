صدمة موظف في مستشفى سعودي عند اطلاعه على كشوف فحوصات كورونا

فوجئ موظف في أحد المستشفيات السعودية بوجود اسم ابنه بين الأسماء التي وردت إلى المستشفى للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، كان الموظف أحمد المالكي، يطالع كشف الأسماء التي وردت إليه لإجراء أشعة ضمن فحوصات التأكد من الإصابة بفيروس كورونا، إذ اكتشف وجود اسم ابنه (11 شهرا) بين الأسماء التي حضرت إلى المستشفى لإجراء أشعة فأصيب بصدمة.

وقال المالكي، إنه كان نائماً في أحد المواقع التي خصصتها المديرية العامة للصحة بالطائف للعاملين في مجال مكافحة كورونا لحماية ذويهم من الإصابة، وبعد استيقاظه طالع الأسماء المشتبه في إصابتهم ففوجئ بنجله إياد بينهم.

وأشار إلى أنه ذهب ليرى الطفل الوارد اسمه في الكشف فتأكد أنه ابنه بالفعل ولم يكن مستوعباً الأمر في البداية، لافتا إلى أن "انتابه شعور لا يوصف بالخوف والرهبة".

ولفت إلى أنه عزل نفسه عن أسرته منذ بدء الجائحة بحكم عمله في الأشعة على المرضى خوفاً من نقل العدوى لأبنائه، ولم يشاهدهم إلا عن بعد طيلة الشهرين الماضيين أو عبر الاتصال بالجوال.