وزير الإسكان المصري يدخل العزل الصحي

دخل وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، العزل الصحي المنزلي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

نقل موقع "مبتدا" أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرر تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يوما، لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأربعاء، تدشين مبادرة "ومن أحياها" لحث المتعافين من فيروس كورونا المستجد على التبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين بالفيروس.

وأطلقت الدار المبادرة عبر منصاتها على مواقع السوشيال ميديا وموقعها الإلكتروني ومختلف وسائل الإعلام.