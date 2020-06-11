طيران الإمارات تسير 4 رحلات إلى القاهرة

أعلنت شركة طيران الإمارات، صباح اليوم الخميس، عن تسيير أربع رحلات عودة إلى القاهرة لمساعدة المصريين العالقين في الخارج على العودة إلى بلادهم.

ونقلت صحيفة "البيان"، صباح اليوم الخميس، عن الشركة في بيان لها أن الرحلات ستعمل من دبي أيام 14 و18 و19 و20 يونيو/حزيران الجاري، شريطة أن يسمح بالسفر على هذه الرحلات للمواطنين المصريين فحسب، والذين تنطبق عليهم شروط ومتطلبات دخول مصر.

وأكدت الصحيفة أنه يمكن للعملاء مواصلة سفرهم على هذه الرحلات عبر إمارة دبي، عبر شبكة طيران الإمارات، التي تغطي 30 وجهة حاليا في منطقة الخليج ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكتين، منوهة إلى أن الحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي لطيران الإمارات، أو عن طريق وكلاء السفر ومكاتب مبيعات طيران الإمارات ومراكز الاتصال.

ويشار إلى أن شركة طيران الإمارات تطبق الإجراءات والتدابير الاحترازية الكاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواء على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجانا على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 7.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 410 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.