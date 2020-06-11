بشأن معاداة السامية… احتفاء إسرائيلي بتصريحات الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عدة تغريدات على حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، ومساء أمس الأربعاء، للاحتفاء بتصريحات الدكتور محمد العيسى، خاصة حيال مناداته بإعادة بناء جسور الحوار وأواصر الشراكة بين اليهود والعرب.

"الشيخ الذي يتصدى لمعاداة السامية"



هكذا أبرز الإعلام الإسرائيلي تصريحات الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى الذي أدان إنكار المحرقة ومعاداة السامية ودعى إلى بناء الحوار بين المسلمين واليهود. وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه صوت قوي ورائد ضد التطرف، يعبر عن الإسلام المعتدل pic.twitter.com/LjLdgdAUJQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 11, 2020

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، في تغريدتها اليوم، "إن الإعلام الإسرائيلي أبرز تصريحات الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، الذي أدان إنكار المحرقة ومعاداة السامية، ودعى إلى بناء الحوار بين مسلمين ويهود. وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه صوت قوي ورائد ضد التطرف، يعبر عن الإسلام المعتدل".

#كلنا_مسؤول بينما عاش اليهود والعرب جنبا الى جنب على مدى قرون، من المحزن اننا ابتعدنا في العقود الأخيرة عن بعضنا البعض. نحن ملزمون حاليا باعادة بناء جسور الحوار واواصر الشراكة بين مجتمعاتنا" تصريح للشيخ د. محمد آل عيسى رئيس رابطة العالم الاسلامي @Jpost. #السعودية #شعورك_بكلمه pic.twitter.com/wAulYXw8tc — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 10, 2020

وأرفقت الخارجية الإسرائيلية هذه التغريدة بتقرير عن وزير العدل السعودي السابق، محمد العيسى، في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، والذي جاء تحت عنوان "الشيخ الذي يتصدى لمعاداة السامية".

وفي تغريدة أخرى لـ"إسرائيل بالعربية"، نقلت على لسان محمد العيسى أنه "بينما عاش اليهود والعرب جنبا إلى جنب على مدى قرون، من المحزن أننا ابتعدنا في العقود الأخيرة عن بعضنا البعض. نحن ملزمون حاليا بإعادة بناء جسور الحوار و أواصر الشراكة بين مجتمعاتنا".

بالفيديو.. الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، السعودي محمد العيسى، برفقة وفده يؤدي الصلاة في ذكرى ضحايا المحرقة خلال زيارته لمعسكر الإبادة اوشفيتس. قتل في هذا المعسكر أكثر من مليون يهودي خلال الهولوكوست pic.twitter.com/LngkXguboM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 23, 2020

ويشار إلى أن العيسى زار معسكر "أوشفيتز"، في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني، بالتزامن مع إحياء إسرائيل الذكرى الـ75 للمحرقة النازية "الهولوكوست" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية في مؤتمر دولي حضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.