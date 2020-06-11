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    وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد

    مصر تكشف حقيقة وجود 600 ألف متبرع ببلازما المتعافين من "كورونا"

    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (94)
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    كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، حقيقة التصريحات المنسوبة للوزيرة الدكتورة هالة زايد، عن وجود 600 ألف متبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
    © AFP 2020 / -
    وزيرة الصحة المصرية: وفاة 3 حالات كورونا بعد نقل البلازما لهم مباشرة
    نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، هذه التصريحات وقال في تصريحات مع صحيفة "الشروق"، إن "الوزيرة لم تدل بهذا التصريح، ولا أي من قيادات الوزارة، وأن عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن لا يتجاوز 50 متبرعا"، لافتا إلى "مواجهة الوزارة في الوقت الحالي عددا ضخما من الأخبار المضروبة".

    وطالب مجاهد، جميع المواطنين، بعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر، والرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار وهي الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وصفحة الوزارة الرسمية على "فيسبوك".

    وكانت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، كشفت أن استخدام بلازما المتعافين من فيروس "كورونا"، يكون لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة.

    وبحسب قناة "صدى البلد"، تم إعداد البروتوكول البحثي بالتعاون بين اللجنة العلمية لمكافحة حالات "كوفيد 19" والمركز القومي لنقل الدم، وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إدراج حالات ضمن بروتوكول العلاج تتنوع درجتها ما بين حرجة وشديدة الخطورة وعددهم حتى اليوم 19 حالة. وأكدت الوزيرة أن عدد حالات الشفاء التام والخروج من مستشفيات العزل بلغ 4 حالات، من بين الحالات الـ19، كما توجد حالة تحت العزل المنزلي لتحسنها.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (94)

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, فيروس كورونا, وزارة الصحة المصرية
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