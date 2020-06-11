حرائق مرعبة في المحاصيل الزراعية في ريف الحسكة... فيديو

انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حرائق المحاصيل الزراعية في قرية مبروكة في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وكان المحلل السياسي السوري علي الأحمد قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، سابقًا، أن إشعال النار في المحاصيل في شمال شرق سوريا هو جزء من حرب واشنطن الاقتصادية ضد سوريا.

حرائق المحاصيل الزراعية في قرية مبروكة في ريف #الحسكة

لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم #راس_العين pic.twitter.com/x9Pspm0Nrj — مُعاذ العقيدي 🦕 . (@muath_Hamadi) June 10, 2020

وأعلنت مديرة الزراعة في محافظة الحسكة السورية أخيرا أن مساحة الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة الحسكة التي تضررت جراء الحرائق بلغت 6600 هكتار.

أصبح الوضع الاقتصادي في سوريا معقدًا للغاية بعد دخول العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، الذي يؤثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبًا.

وستنطبق العقوبات أيضًا على الشركات والأفراد الأجانب الذين سيتفاعلون مع الحكومة السورية في كل المجالات، ووصفت وزارة الخارجية السورية أعمال واشنطن بأنها "إرهاب اقتصادي".