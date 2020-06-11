مصر تعلن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت الحكومة المصرية مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، التي قررها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه، لمساعدة المتضررين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا ، قررت في اجتماعها اليوم الخميس، صرف الدفعة الثانية لهذه الفئة من المنحة الرئاسية بدءا من 21 إلى 25 يونيو الجاري من ماكينات "الصراف الآلي".

ولفتت إلى أن ذلك سيجري بواسطة الكارت مسبوق الدفع، الذي حصل عليه المستحقين عند صرف الدفعة الأولى، مع التأكد من وصول رسالة نصية إلى تليفون الشخص المستحق.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحقا يوميا.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الاتصالات سترسل رسالة لكل مستحق على تليفونه الشخصي قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين، بينما ذكر وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه من المقرر أن يقوم بالصرف في المرحلة الثانية مليون و600 ألف و216 عاملا ، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه.