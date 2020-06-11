حسان دياب يكشف عن "أزمة وطنية" تواجه بلاده

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة فنية لمعالجة النفايات الصلبة.

وأكدت الوكالة الوطنية لـ"الإعلام"، مساء اليوم الخميس، أن دياب قد أعلن تشكيل لجنة فنية لمعالجة النفايات الصلبة، وذلك خلال ترؤسه، صباح اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا خصص لمتابعة ملف النفايات.

وتتألف اللجنة اللبنانية الجديدة من ممثلين عن رئيس مجلس الوزراء، وعن وزارات الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والداخلية والبلديات، والصحة العامة، والصناعة، والبيئة، وممثل عن مجلس الإنماء والإعمار.

وقال حسان دياب خلال كلمته في الاجتماع: "إن ملف النفايات هو من أصعب المشكلات التي تواجه الحكومة، وهو يشكل أزمة وطنية، ونأمل إيجاد الحلول التي يمكن تطبيقها على المدى المتوسط والمدى الطويل، خصوصا أن الوقت بدأ يداهمنا، باعتبار أن هذا الملف يؤثر على جميع اللبنانيين وعلى الكثير من القطاعات".

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أنه آن الأوان لإيجاد الحلول التي تطمئن المواطنين اللبنانيين من خلال خطة متكاملة، وبأن هناك ضرورة لتأمين الإيرادات، خاصة وأن الحلول الطويلة الأمد ستكون مكلفة مع الوضع المالي الصعب للدولة اللبنانية.

وطالب حسان دياب العمل، بشكل سريع، لمعالجة ملف النفايات، ورفع الاقتراحات إلى اللجنة الوزارية، ومن ثم إلى الحكومة، للبت بها بشكل نهائي وإعلانها بشفافية.