كشف حقيقة الصورة التي أثارت الجدل وتم تداولها على أنها في لبنان

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر أشخاصاً يقومون بتدخين النرجيلة من داخل سياراتهم المركونة إلى جانب مقهى فيما يوحي أنه التفاف على قرار منح تدخينها داخل المقاهي.

وأرفقت الصورة التي قيل إنها التقطت في لبنان، بتعليقات ساخرة مثل "كم أنت عظيم يا شعب لبنان" و"منعوا النرجيلة في لبنان لكن اللبناني ذكي جداً".

وفي حال البحث عن الصورة في موقع TinEye يتيبن أنها منشورة منذ أيام في في موقع imgur ومعها نص مرفق يؤكد أنها ملتقطة في شارع "إيدغوير" Edgeware في لندن، وهذا ما ترشد إليه أيضا اللافتة الموجودة فوق المتجر الملاصق جيث كتب عليها أحرف HNB، وفي حال البحث عنها في "غوغل" يتبين أنها تابعة لمكتب خدمات صرافة في العاصمة البريطانية.

ويمكن التحقق أيضا من خلال استخدام خرائط "غوغل" حيث يظهر المقهى وبجانبه المتجر المذكور.