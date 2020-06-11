رئيس الانتقالي الجنوبي: رؤيتنا تتمثل بتشكيل حكومة مناصفة مع الشرعية بموجب اتفاق الرياض

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الخميس، إن رؤية المجلس، تتمثل في تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الانتقالي والشرعية اليمنية بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف الزُبيدي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مسؤولين من بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية، على رأسهم نائب السفير يان كروسر، أن "تتولى الحكومة الجديدة مهام معالجة الملفات، التي تمس حياة المواطنين وكذلك متابعة تنفيذ أية اتفاقات أخرى".

ووفقاً لموقع المجلس الانتقالي، شدد الزُبيدي على "ضرورة القبول بمبدأ الشراكة"، متهماً الحكومة الشرعية بـ "التهرب من هذا المبدأ"، مشيراً إلى "الاعتداءات، التي تمارسها الجماعات الإرهابية في أبين"، في إشارة إلى الجيش اليمني.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، "دعم عملية السلام الشاملة، التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث، واستعداد المجلس للمشاركة في العملية بشكل فاعل"، مشيراً إلى "استحالة وجود حل بدون تمثيل حقيقي وكامل للجنوب على طاولة للمفاوضات".

من جانبه، قال نائب السفير الألماني إن "بلاده ترحب بأي حلول تتم عبر الوسائل السلمية"، مثمناً "موقف المجلس المتمثل في رغبته بالحوار والسلام".

وأكد كروسر "دعم بلاده الجهود الإنسانية واتفاق الرياض"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حل عاجل لكافة الملفات العالقة".