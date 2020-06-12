وفاة 6 أشخاص داخل أنبوب مياه طوله 400 متر في السعودية... صور

أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، وفاة 6 أشخاص فقدوا داخل أنبوب مياه قيد الإنشاء يبلغ طوله 400 متر وقطره يبلغ مترا واحدا، في حي العزيزية، في العاصمة الرياض.

ونشر الدفاع المدني صورا من عمليات الإنقاذ على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، في حين أوضح المقدم محمد الحمادي، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة الرياض أن "فرق الدفاع المدني، تلقت مساء الأربعاء بلاغًا من مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض يفيد بفقدان 6 أشخاص في أنبوب مياه تحت الإنشاء يبلغ طوله 400 متر تقريبًا، وقطره نحو متر واحد في موقع عمل تمديد أنابيب تحت الإنشاء في حي العزيزية جنوب مدينة الرياض".

أخرج #الدفاع_المدني بـ #الرياض ستة أشخاص فقدوا بداخل أنبوب مياه تحت الإنشاء بحي العزيزية طوله 400 متر تقريباً ، تم العثور عليهم من قبل فرق البحث بمسافة 360 متر ، حيث تبين وفاتهم ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث. pic.twitter.com/uuFNrfGY9X — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) June 11, 2020

وتابع: "عند وصول فرق الدفاع المدني للموقع تبين أن المفقودين هم من العاملين في الشركة المنفذة للمشروع، حيث كانوا يقومون بأعمال داخل الأنبوب ولم يتمكنوا من الخروج مع فقدان التواصل مع زملائهم في الخارج"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف: "فرق الدفاع المدني وجدت العمال المفقودين على مسافة 360 مترًا تقريبًا وهم فاقدي الوعي في مكانهم، وجرى إخراجهم باستحداث فتحات في الأنبوب بواسطة معدات وتجهيزات الدفاع المدني لمثل هذه الحوادث، وبعد الكشف عليهم من قبل الفرق الطبية بالموقع تبين وفاتهم جميعًا".

وأكد أن "إجراءات التحقيق لا تزال قائمة لتحديد الأسباب".