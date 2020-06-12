رجل ينقل عدوى كورونا إلى 10 زملاء في السعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية عن قيام رجل بنقل عدوى كورونا لـ10 من زملائه في العمل، الذين من المحتمل قد نقلوا العدوى لأقربائهم، جراء عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس.

ونقلت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة "عش بصحة" عبر حسابها "تويتر"، إن "عدم لبس الكمامة وترك المسافة الآمنة، تسبب بنقل العدوى إلى 10 أشخاص داخل أحد مراكز العمل» وأن «فحص كورونا لا يزال جاريًا مع المخالطين من ذويهم".

قصةحالة:

عدم لبس الكمامة وترك المسافة الآمنة تسبب بنقل العدوى إلى ١٠ أشخاص داخل أحد مراكز العمل. فحص كورونا لازال جاري مع المخالطين من ذويهم.#نعود_بحذر https://t.co/NfTWopt02H — عش بصحة (@LiveWellMOH) June 11, 2020

وسجلت وزارة الصحة، يوم أمس الخميس، 3733 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 38 حالة، وتعافي 2065 حالة.