راغب علامة عن احتجاجات لبنان: "طبقة سياسية غبية والناس جاعت"

وقال راغب علامة عبر حسابه في "تويتر": "ولعت ولو متأخرة، الناس جاعت ولا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها، لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي".
وأضاف: "طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات".
وتابع: "الناس لن ترحمهم بعد الآن، الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن، مستقبل البلد مظلم ومخيف".
وختم: "فات الآوان".
ويشهد لبنان خروج عدد من اللبنانيين في مظاهرات شعبية ضد الفساد، ومطالبات بمعيشة أفضل لهم، ومحاسبة الفاسدين، لسوء الأحوال الاقتصادية.
وِلْعِت ولو متأخرة.الناس جاعت ولا من يسمع ، هالمرة لن تكون كسابقاتها. لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي. طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات! الناس لن ترحمهم بعد الآن...الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن !مستقبل البلد مظلم ومخيف ، فات الأوان !!!— RaghebAlama (@raghebalama) June 11, 2020
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