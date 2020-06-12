بعد مراقبة وافدين... الشرطة السعودية تكتشف مفاجأة صادمة جنوبي العاصمة

تتبعت السلطات السعودية وافدين اثنين بعد الاشتباه في تحركاتهما حتى توصلت إلى مفاجاة صادمة، جنوبي عاصمة المملكة الرياض.

وقال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن "الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنغلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات".

شرطة الرياض: القبض على وافدين بنجلاديشيين اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ في الرياض . pic.twitter.com/d0uOlJO9IN — الأمن العام (@security_gov) June 11, 2020

وأضاف أن الوافدين "تمكنا من إغوائهن وتمكينهن من الهرب من أصحاب عملهن وإيوائهن، كما تم ضبط ( 7 ) رجال من نفس الجنسية قدموا لذات الغرض، و( 8 ) نساء من جنسية آسيوية، و(‏جميعهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".