تحويل قاعات معرض بغداد الدولي لمركز حجر صحي... صور

وجاء في بيان وزارة الصحة على "فيسبوك": "أشرف السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي ميدانيا على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل المصابين بفيروس كورونا بعد استثمار القاعات في معرض بغداد الدولي يرافقه محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا ووفد وزاري وطبي متخصص اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو/ حزيران.
وأكد التميمي، إن "الوزارة أقدمت على استثمار معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا ومن أجل تقليل الزخم على المستشفيات العامة والاستمرار بتقديم الخدمات لباقي المرضى وتوفير الإنسيابية باستقبال الحالات المشتبه بها وبالتنسيق مع مؤسسة عقيق الخيرية".
وأشار التميمي إلى أن "مراكز طبية في معرض بغداد ستكون جاهزة خلال الأسبوع المقبل إذ سيتم تجهيز القاعات بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة مختبر متخصص بفحوصات كورونا ووحدات أشعة متخصصة مع توفير سكن للملاكات الصحية التي سوف تعمل في هذا المكان".
ووجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بتمديد حظر التجوال الشامل المفروض في البلاد لمواجهة تفشي الوباء.
أجرت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، استطلاعا ميدانيا قُبيل تهيئة أماكن للحجر الصحي في بناية معرض بغداد الدولي. pic.twitter.com/YNnilNDkp2— ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed21380837) June 10, 2020
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
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