تحويل قاعات معرض بغداد الدولي لمركز حجر صحي... صور

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تهيئة وتجهيز أسرة للمصابين بفيروس كورونا في معرض بغداد الدولي.

وجاء في بيان وزارة الصحة على "فيسبوك": "أشرف السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي ميدانيا على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل المصابين بفيروس كورونا بعد استثمار القاعات في معرض بغداد الدولي يرافقه محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا ووفد وزاري وطبي متخصص اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو/ حزيران.

وأكد التميمي، إن "الوزارة أقدمت على استثمار معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا ومن أجل تقليل الزخم على المستشفيات العامة والاستمرار بتقديم الخدمات لباقي المرضى وتوفير الإنسيابية باستقبال الحالات المشتبه بها وبالتنسيق مع مؤسسة عقيق الخيرية".

وأشار التميمي إلى أن "مراكز طبية في معرض بغداد ستكون جاهزة خلال الأسبوع المقبل إذ سيتم تجهيز القاعات بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة مختبر متخصص بفحوصات كورونا ووحدات أشعة متخصصة مع توفير سكن للملاكات الصحية التي سوف تعمل في هذا المكان".

ووجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بتمديد حظر التجوال الشامل المفروض في البلاد لمواجهة تفشي الوباء.

أجرت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، استطلاعا ميدانيا قُبيل تهيئة أماكن للحجر الصحي في بناية معرض بغداد الدولي. pic.twitter.com/YNnilNDkp2 — ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed21380837) June 10, 2020

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.