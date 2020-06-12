علاوي يعلق على تراجع الكاظمي عن قراره بشأن استقطاع الرواتب

وصف رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي، إياد علاوي، اليوم الجمعة، تراجع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن قراره بشأن استقطاع الرواتب بالتخبط.

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: " تراجع الكاظمي عن قرار استقطاع رواتب المتقاعدين، وتضارب تصريحاته مع تصريحات مستشاريه يعكس حقيقة التخبط القائم، ويؤكد أن أزمة العراق إدارية وسياسية قبل أن تكون مالية".

وأضاف علاوي "هنيئا لأبناء شعبنا الكريم فرض إرادتهم، فالحقوق تؤخذ ولا تعطى ويوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم".

تراجع كاظمي عن قرار استقطاع رواتب المتقاعدين، وتضارب تصريحاته مع تصريحات مستشاريه يعكس حقيقة التخبط القائم ويؤكد ان ازمة العراق ادارية وسياسية قبل ان تكون مالية .

هنيئا لأبناء شعبنا الكريم فرض ارادتهم، فالحقوق تؤخذ ولا تعطى ويوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) June 12, 2020

وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، إعادة النظر في استقطاع رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

صوت مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء 10 يونيو/ حزيران، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الأشكال ورفض أي ضرائب تفرض عليها ما لم ينص عليها بقانون مشرع.

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، ما قد يؤثر سلبا مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة أخرى يواجه خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.