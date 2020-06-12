إحباط محاولة سرقة مواد تابعة لنفط الجنوب في البصرة... صور

كشفت مديرية شرطة الطاقة العراقية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة لسرقة مواد تابعة لشركة نفط الجنوب في محافظة البصرة.

وقالت مديرية شرطة الطاقة على صفحتها في "فيسبوك": " ألقت قوة مشتركة تتكون من فوج شرطة نفط الرميلة الشمالي ومفرزة عناصر استخبارات والشؤون الداخلية والأمن على 7 متهمين وضبط 5 عجلات "تريلة" وعجلتين بيك آب وتاهر محملات بمواد مسروقة في قاطع حقول الرميلة الشمالية قرب محطة كبس الغاز والإنتاج DS4 في محافظة البصرة".

وأضاف البيان "المتهمين حاولوا سرقة مواد من منطقة السكراب وتبين أنهم يحملون كتاب مزور تابع لإحدى الشركات النفطية".

وتابع البيان "حيث تم إيداعهم التوقيف مع حجز العجلات في مركز شرطة نفط البرجسية لاستكمال التحقيق وعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41".

وتلقي القوات الأمنية في العراق القبض بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.