"الصحة" المصرية تأمر بحرق تابوت سيدة متوفاة بكورونا بعد دفنها

أشعل فريق مكافحة العدوى بمدينة المحلة، شمالي مصر، النار في تابوت نقلت فيه جثة سيدة توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال موقع "صدى البلد" إن فريق مكافحة العدوى بإدارة صحة ثان المحلة أضرم النار فى تابوت سيدة متوفاة بسبب إصابتها بعدوي "كورونا المستجد" عقب دفنها فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لتأمين أرواح وحياة المواطنين .

من جانبه، أوصى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة المصرية، بدفن جثمان السيده المتوفاة عقب استلامها من عزل مستشفى كفرالزيات من خلال اضرام النيران فى التابوت الخشبي لمنع تفشي العدوى والتأكد من سلامه المخالطين للجثمان فى لحظات دفنه بمقابر عائلته.

في سياق متصل، وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة بتكليف الدكتور هشام شيحة مدير الطب الوقائي بضرورة فتح باب التحقيق فى واقعة تبادل جثتي رجل من إحدي قري كفرالزيات وسيدة من مدينة المحل توفيا جراء الإصابة بعدوي فيروس "كورونا المستجد" عقب تلقيهما فترة العلاج في مستشفى عزل كفر الزيات العامة .