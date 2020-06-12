تسجيل
16:07 GMT12 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

    قرقاش يعلق على مقال سفير الإمارات بأمريكا في صحيفة إسرائيلية

    © AP Photo / Jon Gambrell
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104337/15/1043371556_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_fdf683e48075a41b4d3f3b5492b12267.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006121045695232-%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    علق أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، على مقال نشره سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

    وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تحليل جيد لمقال السفير يوسف العتيبة في صحيفة يديعوت أحرونوت".

    وتابع الدبلوماسي الإماراتي بقوله "الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسي وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها في واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة و المحذرة، فيما يخص الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولي".

    ​وكان يوسف العتيبة قد نشر مقالا في الصحيفة الإسرائيلية ألقى فيه الضوء على تداعيات قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية.

    وقال العتيبة في مقاله المنشور: "نود الاعتقاد بأن إسرائيل تعتبر فرصة وليست عدوا، نواجه العديد من الأخطار المشتركة ونرى الإمكانات الضخمة لعلاقات أكثر دفئا، وقرار إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية، سيكون بمثابة إشارة لا لبس فيها على ما إذا كانت تنظر إسرائيل إلى الأمور بالطريقة ذاتها".

    وتزامن المقال مع فيديو نشره السفير الإماراتي في صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي فسر فيها سبب كتابته هذا المقال.

    ​وقال العتيبة: "نريد الحديث مباشرة إلى الإسرائيليين، والرسالة كانت أن كل التقدم الذي شاهدتموه في الانطباعات تجاه إسرائيل وتحول الناس، لأن يكونوا أكثر تقبلا وأقل عدائية تجاه إسرائيل كل ذلك قد يتم تقويضه بقرار الضم".

    وأضاف بقوله "كل التقدم الذي رأيتموه وتبادلتموه والانفتاح قد يقوض بخطوة بسيطة، أريد أن أتأكد من أن الناس فهموا كيف نرى الفرصة والمخاطر المترتبة أيضا، هناك فرصة بالتأكيد محتملة خلال السنوات المقبلة كما يتحول الانطباع تجاه إسرائيل ولكن هذا الضم قد يكون انتكاسة لكل هذه الأمور وخصوصا بالنسبة للإسرائيليين المتحمسين لفتح العلاقات مع الدول العربية ممن ليس لها علاقات معها".

    انظر أيضا:

    قرقاش يكشف عن حل بلاده لعودة الاستقرار في ليبيا
    وزير الخارجية القطري يعلق على تصريحات قرقاش بشأن الأزمة الخليجية
    الإمارات تبعث برسالة باللغة الإنجليزية إلى إسرائيل... تلك فحواها
    وسط احتفاء إسرائيلي وفي حوار لصحيفة عبرية… السفير الإماراتي لدى واشنطن: التطبيع أو الضم
    الكلمات الدلالية:
    الضفة الغربية, إسرائيل, الإمارات, وزارة الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية, قرقاش, أنور قرقاش
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أخصائي نسور يمسك برأس نسر أسمر (أو نسر غيفرين) بعد أن تم الإمساك به والحفاظ عليه لفترة مؤقتة كجزء من مشروع وطني لحماية وزيادة نسل الطيور المحمية في إسرائيل، بالقرب من سديه بوكر في جنوب إسرائيل، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
    نسور "الكتاب المقدس" تحصل على فرصة حياة جديدة في إسرائيل
    حرب النخيل بين إيران والخليج
    حرب النخيل بين إيران والخليج
    7 أضرار للتنفس من الفم
    7 أضرار للتنفس من الفم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك