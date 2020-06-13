صحيفة: إقالة حاكم مصرف لبنان كانت واردة وتم التراجع عنها في اللحظات الأخيرة

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم السبت، تفاصيل الجلسة الحكومية التي انعقدت في السراي الحكومي ببيروت بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف اللبنانية للبحث بالوضع المالي والانخفاض القياسي للعملة الوطنية أمام الدولار.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة إلى أن "إقالة حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ كانت فكرة جدية طرحت، ليل الخميس، في ​السرايا الحكومية​. وكان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ متحمساً لها، وعلى هذا الاساس قرّر عقد جلستين ل​مجلس الوزراء​ يوم أمس الجمعة".

وأضاف المصدر: "إلا ان دياب تراجع عن ذلك، بعد دعوة من بعض المستويات الرئاسية إلى التروي وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار أو الإقدام على أي خطوة غير مدروسة من شأنها ان تترك مفاعيل سلبية على الواقع المالي في لبنان، وتحقق ما يريده مفتعلو أزمة ​الدولار​. فضلا عن أنها تزيد من تدهور الوضع بدل معالجته".

وأعلن رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني، ​نبيه بري، الاتفاق على تخفيض قيمة ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​ ابتداءً من اليوم إلى 3200 ليرة لبنانية.