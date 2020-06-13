حماس ترد على تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن

أكد الناطق باسم حركة حماس الفسلطينينية حازم قاسم، أن "محاولات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة للبحث عن مشتركات بين دولته مع إسرائيل، هي استجداء للتطبيع مع العدو".

وقال قاسم، في تصريحات له ، "من المستنكر والمؤسف تباهي السفير الإماراتي في مقال نشره في صحيفة صهيونية، بأن بلاده أدانت حركات المقاومة الفلسطينية والعربية، وذلك حسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وأضاف "وصف السفير الإماراتي لرد الفعل الفلسطيني على خطوة الضم بأنه عنف، وأن هذه الخطوة ستحرك المتطرفين، هو اتهام لكل النضال الوطني الفلسطيني وتجريم لتضحيات شعبنا العظيمة النبيلة"، مشيرا إلى أن تكرار تأكيد سفير الإمارات في واشنطن على أنه كان أحد الذين حضروا "حفل إعلان صفقة القرن في البيت الأبيض"، يعكس "استهتاره بمشاعر كل أبناء الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة وأحرار العالم الذين رفضوا هذه الصفقة المشؤومة".

ودعا الناطق باسم حركة حماس، "كل الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال وقف هذا المسار الذي لا يخدم إلا المشروع الصهيوني، ويشجعه على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة، ويمثل طعنة في ظهره وتضحياته".

وكان يوسف العتيبة قد نشر مقالا في الصحيفة الإسرائيلية ألقى فيه الضوء على تداعيات قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية. قال العتيبة في مقاله المنشور: "نود الاعتقاد بأن إسرائيل تعتبر فرصة وليست عدوا، نواجه العديد من الأخطار المشتركة ونرى الإمكانات الضخمة لعلاقات أكثر دفئا، وقرار إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية، سيكون بمثابة إشارة لا لبس فيها على ما إذا كانت تنظر إسرائيل إلى الأمور بالطريقة ذاتها".

فيما قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تحليل جيد لمقال السفير يوسف العتيبة في صحيفة يديعوت أحرونوت". وتابع بقوله "الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسي وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها في واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة و المحذرة، فيما يخص الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولي".