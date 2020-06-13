السفارة السعودية في أمريكا تحذر من نشاط مشبوه يتم باستخدام بريدها

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية بأمريكا، مما وصفته بـ"نشاط مشبوه" حول حسابات معينة لبريدها الإلكتروني.

ودعت السفارة المؤسسات الإعلامية التي تتسلم رسالة من مسؤولين ببعثة المملكة، للتأكد من صحتها.

The Embassy of Saudi Arabia in Washington would like to alert all news organizations about suspicious activity around certain embassy email accounts. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) June 12, 2020

وقالت السفارة عبر تويتر: "تود السفارة السعودية في واشنطن تنبيه جميع المؤسسات الإخبارية حول نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد الإلكتروني للسفارة".

We ask news organizations that received emails from embassy officials in recent days to verify the authenticity of the correspondence before publishing any purported information or statements attributable to the embassy. We are taking steps to rectify the situation. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) June 12, 2020

وتابعت السفارة قائلة: "نطلب من المؤسسات الإخبارية التي تلقت رسائل بريد إلكتروني من مسؤولين بالسفارة خلال الأيام الأخيرة التحقق من صحة هذه المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة للسفارة".

وأتمت السفارة "نتخذ خطوات لتصحيح الوضع".