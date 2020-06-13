بالفيديو.. السلطات اللبنانية تعتدي على الصحفيين وسط بيروت

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع فيديو لعملية اعتداء قامت بها عناصر من الأمن الداخلي والمخابرات اللبنانية على صحفيين وصحفيات ينقلون الأحداث والاحتجاجات وسط بيروت.

وذكر ناشطون وإعلاميون أن الحادثة حصلت وسط العاصمة بيروت حيث قامت عناصر أمنية من مكافحة الشغب ومخابرات الجيش بالاعتداء على صحفية كانت تقوم بنقل الصورة.

وقد أظهرت مقاطع الفيديو عملية الاعتداء التي تعرض لها الصحفيون من شباب وشابات.

وتتواصل الاحتجاجات في الشارع اللبناني بسبب ما وصلت إليه البلاد من أوضاع اقتصادية سيئة.

وعمد عشرات المحتجين إلى تكسير واجهات المحال التجارية في وسط بيروت وإضرام النيران في الممتلكات الخاصة والعامة، ما دفع عناصر مكافحة الشغب إلى ملاحقتهم مطلقة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

هذا واتخذ مجلس الوزراء في جلسته الطارئة التي عقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قرارا بخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية على ان يبدأ مصرف لبنان بضخ الدولار في الاسواق ابتداء من الاثنين المقبل.

وأكد وزير المالية اللبناني، غازي وزني، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الدولار سينخفض في الأيام المقبلة.