سفير لجنة تنظيم كأس العالم 2022: المونديال لن ينسب لدولة قطر فقط بل لكل العرب

صرح النجم العراقي يونس محمود سفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث المكلفة بتنظيم كأس العالم المقبلة في قطر 2022 بأن كأس العالم المقبلة في قطر لن تقتصر نسبتها لدولة قطر وأن انتسابه سيكون لكل العرب وأنه سيكون مفخرة كبيرة لها.

جاء ذلك خلال إعلان يونس محمود عن جاهزية ثالث ملاعب المونديال الواقع في المدينة التعليمية، واصفا ذلك بالخطوة الجدية العملاقة نحو تجهيز مختلف ملاعب المسابقة وقال إنه يعكس المخططات الكبيرة والناجحة للجنة في الإيفاء بتعهداتها حول جاهزية جميع الملاعب التي سوف تحتضن منافسات كأس العالم مهما كانت الظروف العالمية أو الإقليمية التي تعيشها المنطقة، بحسب صحيفة "لوسيل".

وأشار محمود إلى أن "أنظار العالم سوف تتجه إلى قطر في الفترة المقبلة للوقوف على جاهزية جميع الملاعب والمرافق لاحتضان المسابقة وسوف تبرهن كأس العالم أن الشعوب العربية جديرة بالحصول على شرف تنظيم المسابقة وأنها ليست منطقة توترات إقليمية بقدر ما هي شعوب محبة للحياة ومقبلة عليها وهذه المعاني يمكن أن تترجمها كرة القدم بالقدرة الكبير".

واستبعد النجم العراقي أن تؤثر تداعيات جائحة كورونا على نشاط جاهزية قطر لكأس العالم المقبلة وقال إن الواقفين على الملف يضعون في الحسبان كل الاحتمالات الممكنة والإستراتيجيات اللازمة للانتهاء من تشييد كافة الملاعب والمرافق.

ونوه "بالجمالية الكبيرة التي تميز ملاعب مونديال قطر المقبل وقال إن التصميم الفني يرتقي في جميع الملاعب وخصوصا في ملعب الجنوب إلى أعلى درجات الرفاهية" وقال: أنا واثق أن كل الملاعب ستكون جاهزة للمونديال في الوقت المحدد الذي أعلنت عنه اللجنة عن نيلها شرف تنظيم المسابقة.

وشدد يونس محمود على أهمية العمل الذي يقوم به سفراء مونديال قطر في الترويج للأنشطة التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والإرث معربا عن الشرف الكبير الذي ناله بتعيينه أحد سفراء اللجنة.